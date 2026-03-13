«Кишка не тонка»: Трамп высказался о танкерах в Ормузском проливе
Глава Белого дома не сомневается в том, что Иран сломлен.
Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP
Трамп заявил, что экипажам нефтяных танкеров нечего бояться в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп считает, что экипажам нефтяных танкеров нечего бояться. Поэтому они должны без опасений проходить через Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив», — сказал Дональд Трамп, добавив, что у Ирана нет военно-морских сил.
Президент США подчеркнул, что американские военнослужащие давно потопили все корабли, принадлежащие Тегерану.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Среди погибших со стороны исламской республики оказались сотни мирных граждан, а также верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.
В ответ на действия Тель-Авива и Вашингтона Тегеран предпринял ответные меры, нанеся удары не только по территории Израиля, но и по американским военным базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты другие государства, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
Затем, 2 марта, генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, в Тегеране отметили: если американские или израильские танкеры попытаются пройти, то по ним будет немедленно нанесен удар.
