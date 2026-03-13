«Кишка не тонка»: Трамп высказался о танкерах в Ормузском проливе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Глава Белого дома не сомневается в том, что Иран сломлен.

Что сказал Трамп о танкерах в Ормузском проливе

Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп заявил, что экипажам нефтяных танкеров нечего бояться в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп считает, что экипажам нефтяных танкеров нечего бояться. Поэтому они должны без опасений проходить через Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив», — сказал Дональд Трамп, добавив, что у Ирана нет военно-морских сил.

Президент США подчеркнул, что американские военнослужащие давно потопили все корабли, принадлежащие Тегерану.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Среди погибших со стороны исламской республики оказались сотни мирных граждан, а также верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ на действия Тель-Авива и Вашингтона Тегеран предпринял ответные меры, нанеся удары не только по территории Израиля, но и по американским военным базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты другие государства, включая Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Затем, 2 марта, генерал-майор иранского КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, в Тегеране отметили: если американские или израильские танкеры попытаются пройти, то по ним будет немедленно нанесен удар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения бывшего парня сестры
15:11
ФСБ задержала двух агентов украинской разведки в Московской и Тверской областях
15:06
Лихачев: атаки на объекты атомной энергетики недопустимы
15:02
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
15:00
Ушел из жизни актер сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов
15:00
Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике

Сейчас читают

Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный
Генеральная уборка без надрыва: как быстро привести дом в порядок к весне
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео