Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров
Предположительно, по лесу погибшие передвигались на снегоходе.
Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг
РИА Новости: замерзших отца и сына в Красноярском крае нашли рядом с избушкой
Тела замерзших 51-летнего мужчины и четырехлетнего мальчика нашли в лесу Эвенкии в 50 метрах от охотничьей избушки. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
Тела отца и сына нашли в пятницу, 13 марта. По данным следствия, местный житель вместе со своим несовершеннолетним сыном отправился в тайгу на машине 7 марта. Они хотели посетить охотничью избушку. Предположительно, прибыв на место, они оставили авто и передвигались по лесу на снегоходе. Посетив одну избушку, семья отправилась к другой. Однако не смогла до нее добраться.
«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки, куда, вероятнее всего, возвращались», — пояснила собеседница агентства.
Мужчина вместе с мальчиком должен был вернуться домой в обозначенное время. Когда этого не произошло знакомый семьи обратился в полицию. После чего начались поиски пропавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Полиция продолжает расследование.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Самарской области электричка насмерть сбила 18-летнюю девушку. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями Водинская и Радиоцентр. По информации следственных органов, машинист заметил человека на путях и незамедлительно активировал систему экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось.
