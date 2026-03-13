Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров

РИА Новости: замерзших отца и сына в Красноярском крае нашли рядом с избушкой

Тела замерзших 51-летнего мужчины и четырехлетнего мальчика нашли в лесу Эвенкии в 50 метрах от охотничьей избушки. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Тела отца и сына нашли в пятницу, 13 марта. По данным следствия, местный житель вместе со своим несовершеннолетним сыном отправился в тайгу на машине 7 марта. Они хотели посетить охотничью избушку. Предположительно, прибыв на место, они оставили авто и передвигались по лесу на снегоходе. Посетив одну избушку, семья отправилась к другой. Однако не смогла до нее добраться.

«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки, куда, вероятнее всего, возвращались», — пояснила собеседница агентства.

Мужчина вместе с мальчиком должен был вернуться домой в обозначенное время. Когда этого не произошло знакомый семьи обратился в полицию. После чего начались поиски пропавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Полиция продолжает расследование.

