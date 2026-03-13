Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Предположительно, по лесу погибшие передвигались на снегоходе.

Где нашли отца и сына замерших в Красноярском крае

Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: замерзших отца и сына в Красноярском крае нашли рядом с избушкой

Тела замерзших 51-летнего мужчины и четырехлетнего мальчика нашли в лесу Эвенкии в 50 метрах от охотничьей избушки. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Тела отца и сына нашли в пятницу, 13 марта. По данным следствия, местный житель вместе со своим несовершеннолетним сыном отправился в тайгу на машине 7 марта. Они хотели посетить охотничью избушку. Предположительно, прибыв на место, они оставили авто и передвигались по лесу на снегоходе. Посетив одну избушку, семья отправилась к другой. Однако не смогла до нее добраться.

«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки, куда, вероятнее всего, возвращались», — пояснила собеседница агентства.

Мужчина вместе с мальчиком должен был вернуться домой в обозначенное время. Когда этого не произошло знакомый семьи обратился в полицию. После чего начались поиски пропавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Полиция продолжает расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самарской области электричка насмерть сбила 18-летнюю девушку. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями Водинская и Радиоцентр. По информации следственных органов, машинист заметил человека на путях и незамедлительно активировал систему экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
16:45
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
16:44
Замерзшие отец с сыном в Красноярском крае не дошли до избушки 50 метров
16:40
Российский горнолыжник Бугаев завоевал четвертую для РФ «бронзу» Паралимпиады
16:40
Надо больше ГОСТов: еще один продукт в России будут готовить по строгим правилам
16:39
Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана

Сейчас читают

«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео