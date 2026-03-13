Первая за три дня мощная вспышка произошла на Солнце

На Солнце впервые за три недели произошла мощная вспышка длительностью около 20 минут. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.

Эксперты отметили, что этому явлению предшествовало продолжающееся уже почти месяц проседание активности на Солнце. Именно поэтому оно представляет особый интерес.

Последний раз геомагнитное возмущение такого класса было замечено 25 февраля.

«В отрыве от текущей ситуации глубокой солнечной депрессии, событие является довольно рядовым, так как относится к самой нижней границе M-класса», — подчеркнули в лаборатории.

К планете Земля приблизились первые плазматические массы.

Ранее Лаборатория солнечной активности сообщала прогноз геомагнитных вспышек в марте. Изначально он был спокойным, землянам не предвещали сильных возмущений на Солнце. Но вот что-то снова пошло не по плану.

