Первая за три дня мощная вспышка произошла на Солнце

Сергей Добровинский

До этого на светиле почти три недели был штиль.

Когда на Солнце была последняя сильная вспышка

На Солнце впервые за три недели произошла мощная вспышка длительностью около 20 минут. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.

Эксперты отметили, что этому явлению предшествовало продолжающееся уже почти месяц проседание активности на Солнце. Именно поэтому оно представляет особый интерес.

Последний раз геомагнитное возмущение такого класса было замечено 25 февраля.

«В отрыве от текущей ситуации глубокой солнечной депрессии, событие является довольно рядовым, так как относится к самой нижней границе M-класса», — подчеркнули в лаборатории.

К планете Земля приблизились первые плазматические массы. 

Ранее Лаборатория солнечной активности сообщала прогноз геомагнитных вспышек в марте. Изначально он был спокойным, землянам не предвещали сильных возмущений на Солнце. Но вот что-то снова пошло не по плану. 

Последние новости

23:00
Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера
22:58
Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
22:50
«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
22:46
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
22:40
Питаемся правильно: какие продукты надо обязательно включать в рацион
22:34
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось

Сейчас читают

Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео