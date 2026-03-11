Будет буря или нет: жителей Земли ждет подарок из космоса на 12 марта 2026

Магнитные бури и солнечная активность 12 марта 2026 года

URА.RU: геомагнитная обстановка 12 марта будет преимущественно спокойной

Геомагнитная обстановка 12 марта будет преимущественно спокойной, вероятность магнитной бури в этот день низкая. Подробнее об этом пишет URA.RU.

По информации Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в данный момент Солнце показывает умеренный уровень активности. При этом отмечается, что энергии еще недостаточно для формирования мощных выбросов плазмы в сторону Земли.

Последняя зарегистрированная вспышка была зафиксирована утром 11 марта — она была довольно слабой. Так как рентгеновский фон Солнца относительно стабилен, то вероятность в ближайшие часы резкого усиления космической погоды небольшая.

Часто во время магнитных бурь некоторые могут ощущать ухудшение самочувствия, особенно это касается метеочувствительных людей и страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В такой период могут наблюдаться головные боли, тяжесть в висках, колебания артериального давления и повышенная утомляемость. Также могут появиться проблемы со сном и с концентрацией внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что магнитные бури будут мучить россиян весь март.

