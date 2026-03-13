Житель Ставрополья выстрелил в ребенка из-за громкого звука байка

В Ставропольском крае мужчина ранил несовершеннолетнего мальчика из пневматической винтовки из-за громкого шума его питбайка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в хуторе Курганном. Мужчина выстрелил из своего ружья в голову 11-летнему мальчику, проезжавшему мимо дома. Ребенок был ранен в левый глаз, но благодаря оказанной помощи врачей остался жив.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство малолетнего» и «хулиганство с применением оружия». На допросе он сказал, что решил выстрелить в детей из-за громкого звука питбайка. Его заключили под стражу, а винтовку, из которой был произведен выстрел, изъяли правоохранители.

