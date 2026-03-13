В Коми подросток готовил массовое убийство в школе

Лилия Килячкова
Его заключили под стражу.

Усть-Вымский районный суд Республики Коми заключил под стражу 15-летнего подростка, который готовил массовое убийство в школе. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника из Удорского района, обвиняемого в подготовке массового убийства в школе», — говорится в публикации.

По информации следствия, подросток в период с 1 мая 2025 года по 11 марта 2026 года планировал убийства учителей и одноклассников. Для воплощения своего плана он стал изучать материалы о совершенных вооруженных нападениях на школы.

«Массовое убийство подросток планировал совершить в мае 2026 года с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, принадлежащих его отцу», — пояснили в пресс-службе суда.

Мальчик поделился своими намерениями с участниками одной из групп в интернете.

О его намерениях узнали правоохранители. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 мая включительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области 15-летний подросток убил своего отца ножом в бане. Инцидент произошел в Приозерском районе, на дачном участке в поселке Кротово. Во время конфликта между сыном и отцом подросток нанес родителю удар ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

