Борется с патологиями и укрепляет иммунитет: назван самый полезный продукт

Он также благоприятно сказывается на показателях холестерина.
Врач Мясников: самым полезным продуктом является морская рыба
Морская рыба является одним из наиболее полезных продуктов питания для человеческого организма. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире федерального телеканала.
Специалист подчеркнул, что ключевая ценность этой категории продуктов заключается в высоком содержании полиненасыщенных жирных кислот, в особенности омега-3. Данные нутриенты играют критическую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.
Мясников пояснил, что регулярное включение морской рыбы в рацион позволяет эффективно корректировать липидный профиль крови.
«Они резко снижают риски сердечных заболеваний, повышают уровень „хорошего“ холестерина, понижают „плохой“, имеют действительно определенное антираковое действие. И вообще — это, наверное, один из самых полезных продуктов», — заверил доктор.
Благодаря своим свойствам, морская рыба становится незаменимым компонентом диеты, направленной на профилактику хронических воспалительных процессов и долголетие.
Ранее Александр Мясников рекомендовал употреблять картофель вместе с кожурой, так как именно в верхнем слое овоща сосредоточено основное количество витаминов и ценной клетчатки.
Эксперт выделил группу продуктов, способствующих защите организма от формирования камней в почках. К ним специалист отнес томаты, бананы и курагу, которые благотворно влияют на работу выделительной системы.
Читайте также
