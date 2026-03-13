Борется с патологиями и укрепляет иммунитет: назван самый полезный продукт

Врач Мясников: самым полезным продуктом является морская рыба

Морская рыба является одним из наиболее полезных продуктов питания для человеческого организма. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире федерального телеканала.

Специалист подчеркнул, что ключевая ценность этой категории продуктов заключается в высоком содержании полиненасыщенных жирных кислот, в особенности омега-3. Данные нутриенты играют критическую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Мясников пояснил, что регулярное включение морской рыбы в рацион позволяет эффективно корректировать липидный профиль крови.

«Они резко снижают риски сердечных заболеваний, повышают уровень „хорошего“ холестерина, понижают „плохой“, имеют действительно определенное антираковое действие. И вообще — это, наверное, один из самых полезных продуктов», — заверил доктор.

Благодаря своим свойствам, морская рыба становится незаменимым компонентом диеты, направленной на профилактику хронических воспалительных процессов и долголетие.

Ранее Александр Мясников рекомендовал употреблять картофель вместе с кожурой, так как именно в верхнем слое овоща сосредоточено основное количество витаминов и ценной клетчатки.

Эксперт выделил группу продуктов, способствующих защите организма от формирования камней в почках. К ним специалист отнес томаты, бананы и курагу, которые благотворно влияют на работу выделительной системы.

