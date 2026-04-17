Опасные заблуждения: врач разоблачила популярные медицинские советы из сети

Дарья Орлова
Пользователям стоит осторожнее относиться к сомнительным методам самолечения ради сохранения жизни.

Врач Эварт: доверие к медицинской информации в сети опасно для организма

Врач общей практики Линетт Эварт назвала самые абсурдные и опасные мифы о здоровье, которые активно распространяются в социальных сетях. Ее слова привело издание Mirror.

Специалист предупредила, что доверие к недостоверной медицинской информации, найденной на просторах интернета, может привести к крайне тяжелым последствиям для организма.

Особое внимание Эварт уделила так называемым «чудо-продуктам», которые якобы способны излечивать серьезные патологии, и маркетинговым мифам о биологически активных добавках.

Врач подвергла жесткой критике убеждение в том, что БАДы могут стать полноценной альтернативой профессиональной медицинской помощи.

«Если бы что-то действительно работало лучше медицины последние 70 лет, об этом уже узнали бы все», — констатировала эксперт.

По ее мнению, популярность таких веществ, как коллаген или витамин D, сильно раздута, а их бесконтрольное употребление без назначения доктора представляет серьезную угрозу.

Эварт опровергла мнение, что магний является эффективным средством от бессонницы, заявила об отсутствии связи между употреблением сахара и развитием раковых опухолей, а также подчеркнула, что женщинам в период менопаузы далеко не всегда требуется гормональная терапия.

В качестве альтернативы сомнительным интернет-рекомендациям доктор призвала людей не искать легких путей в решении сложных медицинских вопросов.

Эварт напомнила, что фундаментом хорошего самочувствия остаются давно проверенные базовые принципы. К ним относятся физическая активность, сбалансированный рацион питания и качественный ночной отдых.

Именно эти составляющие, а не дорогостоящие добавки с недоказанной эффективностью, являются залогом долголетия и крепкого здоровья в современных реалиях.

