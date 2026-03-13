Трамп отверг помощь Киева в защите американских баз от беспилотников

США обладают всеми необходимыми ресурсами для самостоятельной защиты от атак дронов и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в эфире радиостанции Fox News.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон способен в одиночку справляться с угрозами, возникающими в ходе обострения отношений с Ираном. В своем заявлении политик сделал акцент на технологическом лидерстве своей страны в данной сфере.

«Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников», — констатировал президент.

В начале марта агентство Reuters распространило сведения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы выразил готовность направить специалистов ВСУ по борьбе с дронами в регион для охраны американских военных объектов. Утверждалось, что такая инициатива была ответом на соответствующий запрос со стороны Вашингтона в условиях эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем.

Предполагалось, что украинские подразделения могут приступить к выполнению задач по отражению воздушных атак «в ближайшие несколько дней».

Намерения Киева вызвали неоднозначную реакцию в экспертном сообществе. Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике заявления украинского руководства, назвав обещания Зеленского защитить базы США с помощью сил ВСУ нелепыми.

