Губернатор Богомаз: число жертв ракетного удара по Брянску выросло до 8

Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску возросло. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз.

Ранее сообщалось о семи жертвах. Теперь погибших восемь.

Прежде 5-tv.ru писал, что в Брянской области объявлен день траура после ракетной атаки боевиков ВСУ.

Взрывная волна прокатилась минимум на 100 метров, выбивая оконные рамы и разрушая балконы. Те, кто пережил ракетную атаку, снова вернулись к месту обстрела, чтобы почтить память погибших.

«Я медик, я была на дежурстве. Наши все поехали помогать в главную больницу доктора. Мы остались на рабочем месте», — сказала жительница Брянска Галина Иванова корреспонденту «Известий» Денису Кулаге, который работал на месте трагедии.

Жутко, что ракетный обстрел произошел в час пик, когда люди возвращались с работы домой.

