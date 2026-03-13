Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, трагедия произошла в городе Грайворон. FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Мужчину со множественными травмами доставили в местную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Также в селе Грузское Борисовского округа в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу Белгорода.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску возросло до восьми человек. 10 марта украинские боевики нанесли массированный удар по Брянску дальнобойными ракетами Storm Shadow. В результате атаки пострадали 42 человека.

