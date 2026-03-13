Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Лилия Килячкова
Еще один человек пострадал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Один человек погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, трагедия произошла в городе Грайворон. FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Мужчину со множественными травмами доставили в местную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Также в селе Грузское Борисовского округа в результате удара беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением колена доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу Белгорода.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску возросло до восьми человек. 10 марта украинские боевики нанесли массированный удар по Брянску дальнобойными ракетами Storm Shadow. В результате атаки пострадали 42 человека.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

23:00
Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера
22:58
Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
22:50
«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
22:46
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
22:40
Питаемся правильно: какие продукты надо обязательно включать в рацион
22:34
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось

Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео