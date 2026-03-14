Бункер в каждом доме: как Тель-Авив спасается от баллистических ракет

В современных домах Израиля каждый этаж оборудован бомбоубежищем

На фоне массированной атаки Ирана по Тель-Авиву израильтянам необходимо спуститься в бомбоубежища, чтобы переждать удар баллистическими ракетами. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал 5-tv.ru, как устроена система безопасности в современных домах Израиля.

После того как на мобильные телефоны или умные часы приходит уведомление о ракетной атаке, у людей есть всего 10–12 минут. За это время нужно успеть добраться до безопасного места.

В современных израильских зданиях, построенных после 1990-х годов, бомбоубежища предусмотрены на каждом этаже. Это позволяет жильцам скрыться от угрозы максимально быстро, не выходя на улицу и не спускаясь в подвал.

«Все новые здания в Израиле, построенные после 90-х, были спроектированы так, чтобы выдержать не просто ракетные атаки, а даже атаки ядерным, химическим и биологическим оружием», — отметил Кулюхин.

Такие помещения — это не просто комнаты с толстыми стенами. Укрытия оборудованы тяжелыми герметичными дверями, способными выдержать мощную ударную волну, системами фильтрации и очистки воздуха на случай химической или биологической угрозы, а также запасами воды и электричеством.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Иран начал массированную атаку баллистическими ракетами на Израиль. Взрывы слышны не только в Тель-Авиве, но и в Хайфе, Кейсарии и Холоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.