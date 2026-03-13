Иран атаковал крупнейшие города Израиля баллистическими ракетами

Иран начал массированную атаку баллистическими ракетами по территории Израиля. Под ударом оказались крупнейшие города и стратегические объекты страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы слышны в Тель-Авиве, Хайфе и Кейсарии. Иранские военные также ударили по военно-промышленному комплексу в Холоне.

Эскалация на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля США и Израиль объявили военную операцию против Ирана. В результате атак погибли высокопоставленные лица страны, включая верховного лидера Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ Иран начал наносить удары по территориям Израиля и американским военным базам. В связи с активными боевыми действиями большинство стран региона экстренно закрыли свое воздушное пространство для гражданской авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США. Большая часть из них — жилые дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

