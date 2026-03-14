«Связь между прошлым и будущим»: Волошин о фильмах про СВО

Сенатор Волошин: патриотическое кино формирует у народа внутренний стержень

Патриотическое кино формирует у народа внутренний стержень. Оно крайне важно, ведь с его помощью история не будет переиначена, а молодежи оно только поможет укрепить свою любовь к Родине. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил сенатор Александр Волошин на премьере фильма «Малыш» с Глебом Калюжным в главной роли.

По словам сенатора, каким бы искусственным путем России ни пытались бы навязать чуждые ей ценности, страна все равно будет придерживаться того генетического кода и фундамента, который в ней заложен.

«Это показывает история. Это было и во время Великой отечественной войны — нам пытались на эту землю принести то, что нам чуждо. И потом наше поколение формировалось на том кинематографе, который сняли после Великой отечественной войны. И наш внутренний стержень, вот этот фундамент, код генетический формировался и любовь к Родине на основе тех фильмов — образы героев, образы поведения нашего», — пояснил сенатор.

Волошин подчеркнул, что патриотический кинематограф поможет воспитать будущих героев, которые увидят в картинах истории конкретных людей, их судьбы, эмоции и раны. Опираясь на прочный фундамент ценностей страны, в дальнейшем новое поколение уже не позволит противнику по-своему интерпретировать происходящие сейчас события.

«У нас сформировался фундамент, опираясь на который мы смогли и здесь воевать за свою землю. Наша задача — передать этот фундамент следующим поколениям. И вот это кинематограф как раз-таки и является вот этой связью между прошлым, настоящим и будущим», — резюмировал сенатор.

