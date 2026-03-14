В Германии хотят уменьшить пособия по безработице для украинцев

Дарья Бруданова Журналист

В политических кругах страны все чаще высказываются негативно в сторону беженцев из Незалежной.

Die Welt: в ФРГ размер пособий для молодых украинцев уменьшат

Партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) Германии планирует сократить пособия по безработице для украинцев. Нововведения касаются молодых людей, которые пригодны к воинской службе. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Молодые люди из Украины, способные к военной службе, не должны входить в немецкую систему социального обеспечения», — цитирует издание представителя парламентской группы ХДС по внутренней политике Александра Трома.

Тем временем министр внутренних дел Германии в правительстве Мерца Александр Добриндт поддержал Трома. Он, в свою очередь, выразил обеспокоенность относительно украинцев. Добриндт, который занимает свой пост почти год, недоволен большим числом беженцев с Незалежной. Министр считает, что киевским властям давно пора предпринять какие-либо меры, чтобы ограничить эмиграцию молодых людей в европейские страны.

В статье отмечается, что в конце 2025-го в Германии уже приняли один закон относительно украинцев. Так, согласно документу, жители Незалежной, въехавшие в ФРГ после апреля прошлого года, будут рассматриваться как лица, ищущие убежища не из-за войны. Поэтому, вероятнее всего, размер пособий для таких беженцев снизится.

Ранее Фридрих Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер прилетел в Вашингтон. В ходе беседы они затронули тему урегулирования украинского кризиса. В частности, Мерц заявил, что ФРГ ни в коем случае не примет мирный договор с Россией, который будет заключен без участия европейцев.

