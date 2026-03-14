«Самая теплая ночь»: температура в Петербурге побила рекорд 136-летней давности

Синоптик Колесов: температура в Петербурге ночью достигла плюс 6,7 градуса

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в ночь на 14 марта составила около семи градусов тепла, что превышает максимальный показатель, зафиксированный в 1890 году. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в Telegram-канале.

«Сегодняшняя ночь в Санкт-Петербурге уже стала самой теплой за весь ряд наблюдений для 14 марта. Температура воздуха в городе не опустилась ниже плюс 6,7 градуса. Перекрыт рекорд плюс 2,6 градуса <…> 1890 года», — написал Колесов.

Синоптик отметил, что днем в субботу, 14 марта, в Петербурге четвертый день подряд установлен температурный рекорд. В предыдущий раз максимальная дневная температура в городе была зафиксирована в этот день в 2015 году и составила плюс 10,6 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что снег в Москве полностью растает ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Синоптик отметил, что снежный покров, высота которого в настоящий момент в Москве на ВДНХ достигает 39 сантиметров, за выходные уменьшится на 10-12 сантиметров.

