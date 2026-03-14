«Не останется и следа»: синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Лилия Килячкова
В настоящий момент высота снежного покрова на ВДНХ составляет 39 сантиметров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Синоптик Тишковец: снег в Москве полностью растает к Дню космонавтики

Снег в Москве полностью растает ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За предстоящую неделю сугробы сдуются на 20 сантиметров, к концу марта снега в Москве останется не больше 10-15 сантиметров, а ко Дню космонавтики от него не останется и следа», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что снежный покров, высота которого в настоящий момент в Москве на ВДНХ достигает 39 сантиметров, за выходные уменьшится на 10-12 сантиметров.

Кроме того, Тишковец добавил, что начало следующей недели будет довольно теплым. Ночь ожидается от нуля до минус трех, а днем температура воздуха поднимется до 11 градусов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подготовка столицы к летнему сезону завершится к 1 мая. В столице уберут мусор, приведут в порядок газоны и цветники. Помоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, мосты, эстакады, тоннели, витрины магазинов, а также цоколи и фасады зданий. Будет обновлена разметка на дорогах. Кроме того, покрасят ограждения и остановки общественного транспорта.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

