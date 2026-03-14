Бойцы ФСБ уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Подразделение действовало вместе с военнослужащими группировки войск «Юг».

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

ФСБ показала видео уничтожения украинских диверсантов в ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» Управления ФСБ в Донецке уничтожило группу украинских диверсантов недалеко от Константиновки в ДНР. Видео выполнения боевой задачи показала пресс-служба ведомства.

Бойцы ФСБ вместе с военнослужащими 4-й бригады группировки войск «Юг» армии России выследили и уничтожили две позиции вражеских операторов беспилотников и две диверсионно-разведывательные группы, которые пытались устроить засады на пути следования войск России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

