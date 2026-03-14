Умер гитарист Motоrhead Филип Кэмпбелл

Бывший гитарист британской хеви-метал-группы Motоrhead и Phil Campbell and the Bastard Sons Филип Энтони Кэмпбелл скончался на 65-м году жизни после сложной операции. Об этом сообщили представители его коллектива в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции», — сказано в публикации Phil Campbell and the Bastard Sons.

В состав группы входят сыновья гитариста.

Филип Кэмпбелл присоединился к Motоrhead в 1984 году после прослушивания, которое организовал лидер коллектива Лемми Килмистер. Вместе с гитаристом Майклом «Верзелем» Берстоном он усилил обновленный состав группы. Музыкант дебютировал на студийном альбоме Orgasmatron, вышедшем в 1986 году. В дальнейшем он принял участие в записи 16 пластинок.

После ухода Верзеля в 1995 году Кэмпбелл остался единственным гитаристом группы и сохранял эту роль до распада Motоrhead. Коллектив прекратил существование вскоре после смерти Лемми Килмистера в конце 2015 года. За годы работы в группе музыкант получил премию Grammy — награду коллективу присудили в 2005 году.

Кэмпбелл родился в 1961 году в городе Понтиприд в Уэльсе. Интерес к тяжелой музыке у него появился еще в подростковом возрасте: в 12 лет он познакомился с творчеством группы Hawkwind, где в то время выступал будущий лидер Motоrhead. Позднее музыкант вспоминал, что однажды взял автограф у Лемми, не предполагая, что спустя годы станет его коллегой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине всемирно известного циркового режиссера Валентина Гнеушева. Незадолго до смерти он перенес воспаление легких.

