Умер гитарист Motоrhead Филип Кэмпбелл

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Музыкант записал шестнадцать студийных пластинок и оставался ключевой фигурой британского хеви-метала.

Умер гитарист Motоrhead Филип Кэмпбелл

Фото: © Getty Images/Chiaki Nozu / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший гитарист британской хеви-метал-группы Motоrhead и Phil Campbell and the Bastard Sons Филип Энтони Кэмпбелл скончался на 65-м году жизни после сложной операции. Об этом сообщили представители его коллектива в социальных сетях.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции», — сказано в публикации Phil Campbell and the Bastard Sons.

В состав группы входят сыновья гитариста.

Филип Кэмпбелл присоединился к Motоrhead в 1984 году после прослушивания, которое организовал лидер коллектива Лемми Килмистер. Вместе с гитаристом Майклом «Верзелем» Берстоном он усилил обновленный состав группы. Музыкант дебютировал на студийном альбоме Orgasmatron, вышедшем в 1986 году. В дальнейшем он принял участие в записи 16 пластинок.

После ухода Верзеля в 1995 году Кэмпбелл остался единственным гитаристом группы и сохранял эту роль до распада Motоrhead. Коллектив прекратил существование вскоре после смерти Лемми Килмистера в конце 2015 года. За годы работы в группе музыкант получил премию Grammy — награду коллективу присудили в 2005 году.

Кэмпбелл родился в 1961 году в городе Понтиприд в Уэльсе. Интерес к тяжелой музыке у него появился еще в подростковом возрасте: в 12 лет он познакомился с творчеством группы Hawkwind, где в то время выступал будущий лидер Motоrhead. Позднее музыкант вспоминал, что однажды взял автограф у Лемми, не предполагая, что спустя годы станет его коллегой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине всемирно известного циркового режиссера Валентина Гнеушева. Незадолго до смерти он перенес воспаление легких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:04
Умер гитарист Motоrhead Филип Кэмпбелл
19:00
«Становится только хуже»: как охотники за педофилами выслеживают преступников
18:54
«Будут ждать момента»: Вучич заявил о планах Хорватии и Албании напасть на Сербию
18:43
Мошенники убили женщину на северо-западе Москвы
18:30
Бойцы ФСБ уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
18:10
«Ненормальная бабушка»: дочь Ольги Картунковой о новом статусе матери

Сейчас читают

В Иране назвали Украину законной целью для ударов
Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за стирку по ночам
Космическое такси не приехало: почему у НАСА нет плана спасения астронавтов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео