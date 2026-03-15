Бросок за 7 секунд, гимн впервые с 2014 года и полный набор наград: триумф российских атлетов

Российские атлеты постепенно возвращаются в большой спорт. В медальном зачете Паралимпиады в Италии страна заняла пятое место, будучи представленной шестью спортменами.

А украинцам пора привыкать терпеть поражение от россиян и на спортивной арене. Понемногу возвращаются наши атлеты в большой спорт, где их явно не хватало. Почему? А вы посмотрите: кто еще способен на такое?

Нечто невероятное придумал наш борец-вольник на молодежном чемпионате Европы. Запомните это имя: Бозигит Исламгереев. Против него был двукратный чемпион мира. Он проигрывал по ходу схватки, оставалось семь секунд — и вот: бросок надежды, прием из Mortal Kombat, как угодно назовите. Но он отправил опешившего соперника на лопатки. Это, кстати, еще четвертьфинал был. Но, как вы можете догадаться, Бозигит и золото выиграл — с таким-то настроем.

А это церемония награждения. Да, украинец, получивший бронзу, отвернулся при виде нашего флага и при звуках гимна. Ничего, стерпится — слюбится. Наши вольники взяли пять золотых из десяти на этом чемпионате.

А это уже выкрутасы немецких спортсменов на Паралимпиаде: отказались фотографироваться вместе с нашей чемпионкой Анастасией Багиян и ее сопровождающим. Ну и ладно. У Насти зато два золота на этих Играх. И вот китайцам в радость с ней сфотографироваться.

И не забыть, конечно, эмоции Варвары Ворончихиной: она принесла России первое золото Паралимпиады, в честь нее впервые с 2014 года звучал российский гимн. Она настоящая умница — собрала полный набор: кроме двух золотых, завоевала еще серебро и бронзу. Всего у нас девять наград на шесть спортсменов. Вот так… А Украину представляли 25 атлетов, и в общем медальном зачете она на две строчки ниже. Наверное, обидно. Но это спорт.

Бросок за 7 секунд, гимн впервые с 2014 года и полный набор наград: триумф российских атлетов
