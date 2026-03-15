Сергей Собянин сообщил о росте популярности спортивных лиг для молодежи

В Москве растет интерес школьников и студентов колледжей к участию в спортивных лигах. Соревнования проходят более чем по 20 видам спорта, среди которых самыми популярными остаются волейбол, футбол, баскетбол и шахматы. Также в программу входят настольный теннис, бадминтон, гандбол и пляжный волейбол. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

В 2025 году в турнирах приняли участие свыше 155 тысяч юных москвичей — за последние три года число участников увеличилось примерно на 40%. Для тренировок и соревнований используется современная инфраструктура: спортивные залы, тренажерные площадки и уличные спортивные объекты. Матчи проходят на базах школ, колледжей и городских спортивных площадок.

Соревнования проводятся в два этапа. Сначала команды участвуют в межрайонных отборочных турах, после чего сильнейшие выходят в городской финал. Победители получают возможность представлять Москву на всероссийских соревнованиях.

Столичные школьники и студенты уже участвовали в Президентских спортивных играх, всероссийском шахматном турнире «Белая ладья», а также во всероссийском этапе школьной волейбольной лиги «Серебряный мяч» и других состязаниях.

Помимо спортивных выступлений, ребята участвуют в организации турниров: становятся волонтерами, создают символику клубов, ведут трансляции матчей, снимают репортажи и публикуют новости в социальных сетях.

Всего в Москве работает более 135 тысяч кружков и секций для детей от 5 до 18 лет. Их посещают свыше 1,5 миллиона человек — около 89% всех юных жителей столицы. Более 350 тысяч ребят занимаются в физкультурно-спортивных секциях.

