Умер актер фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин

|
Светлана Стофорандова Журналист

Артист также активно работал в кино как каскадер и постановщик сложных трюков.

Фото: Кадр из к/ф «Вам и не снилось...)», реж. Илья Фрэз, 1980 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 73 лет ушел из жизни российский актер, каскадер и писатель Александр Карин. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер, каскадер, писатель Александр Карин», — говорится в сообщении.

Артист родился в 1952 году в Кемерове. Сначала он окончил Училище имени Щепкина, а позже — Высшие курсы режиссеров и сценаристов. С конца 70-х годов он активно работал в кино не только как актер, но и как профессиональный каскадер и постановщик сложных трюков.

Зрители запомнили Александра Карина по ролям в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Россия молодая», «Ярослав Мудрый», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 89-м году жизни скончался советский актер и продюсер Николай Гаро. Артист исполнил роли в фильмах «Кавказская пленница», «Кин-дза-дза!», «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый» и «Привет, дуралеи!».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Детективная головоломка: сможете ли вы вычислить убийцу за короткое время
17:53
Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
17:41
Российский горнолыжник Бугаев победил в слаломе на Паралимпиаде-2026
17:05
«Пожинает выгоду»: кто неожиданно обогатился на закрытии Ормузского пролива
17:00
Шаг к здоровью или вред? К чему приводят занятия спортом во время беременности
16:50
Сейчас читают

«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео