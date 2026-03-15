Умер заслуженный артист России Владимир Ершов

|
Лилия Килячкова 158 0

Он служил в Театре на Бронной более 30 лет.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Владимир Ершов скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где актер служил более 30 лет.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова <…> С 1984 года и до последних дней жизни он служил в Театре на Бронной <…> Светлая память великому актеру», — говорится в публикации театра в Telegram-канале.

Ершов родился 23 сентября 1957 года. Окончил Школу-студию МХАТ. За свою профессиональную актерскую карьеру Владимир Ершов сыграл множество ролей и сумел поработать с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев и Евгений Лазарев.

Владимир играл в спектаклях «Капитанская дочка», «Ревизор», «Славянские безумства», «Солдатами не рождаются» и многих других. Также Ершов играл в кино, среди работ с его участием — «Хороший человек», «Гоп-стоп», «Следствие ведут знатоки» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в возрасте 73 лет ушел из жизни российский актер, каскадер и писатель Александр Карин. Зрители запомнили Александра Карина по ролям в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Россия молодая», «Ярослав Мудрый», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

