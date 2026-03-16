«Оскар» за лучшую мужскую в 2026 году роль получил актер Майкл Б. Джордан

Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Главные сердцееды индустрии состязались не только друг с другом, но и с артистами оперы и балета!

Кто получил премию Оскар как лучший актер 2026 года

Фото: Reuters / Mike Blake

Лучшим актером 2026 года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал Майкл Б. Джордан. Судьбоносной для него стала роль в картине «Грешники» режиссера Райана Куглера. Это первая награда в багаже 39-летнего артиста.

В номинации «Лучшая мужская роль» вместе с Джорданом за статуэтку боролись, Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна») и Вагнер Моура («Секретный агент»). На этот раз легендарный Леонардо остался за бортом прогнозов кинокритиков, а главная битва развернулась между Джорданом, Шаламе и Моурой.

Пожалуй, наиболее расположены критики были к Тимоти Шаламе. Просто потому, что он давно ждал своей награды и неоднократно был номинирован — за роли в фильмах «Назови меня своим именем» и «Боб Дилан: Никому не известный». На этот раз он сыграл яркого и беспринципного игрока в пинг-понг и получил сразу три важные премии — «Золотой глобус», BAFTA и Critics Choice. Но подпортил себе репутацию, обидев артистов оперы и балета — сфер искусства, которыми, по его мнению, «никто больше не интересуется».

Пока мировые звезды оперы и балета объясняли Тимоти, что он бы и дня на пуантах не выдержал, на первый план вышли его соперники. Брутального «грешника» Майкла Б. Джордана выделили призом Гильдии киноактеров, а драматический талант Вагнера Моура тепло встретили на Каннском кинофестивале. И то ли неудачное высказывание Тимоти отвернуло от него жюри, то ли они разглядели блестящий талант его соперника, с этой церемонии с наградой ушел харизматичный Джордан.

Церемония вручения «Оскара» состоялась в театре «Долби» в Голливуде и продлилась около четырех часов. Победителям были вручены золотые статуэтки в 24-х номинациях. Второй год подряд присуждение премии проводилось в соответствии со строгим правилом, спасающим кинопрокат от захватывающих мир стриминговых сервисов. «Оскаром» наградили только те фильмы, которые шли в кинотеатрах не меньше недели. Мероприятие, как и в 2025 году, провел комик и телеведущий Конан О’Брайен.

