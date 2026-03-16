Трамп: Или США заключат сделку с Кубой, или будут «делать то, что должны»

Рита Цветкова

Власти латиноамериканской страны начали переговоры с Америкой из-за нефтяной блокады.

Чем Трамп шантажирует Кубу в ходе переговоров

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Американские власти или заключат соглашение с Кубой в самое ближайшее время, или будут «делать то, что должны» в отношении нее. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета в пути из Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, в столицу Штатов. По его словам, Гавана также хочет как можно скорее прийти к соглашению с Вашингтоном.

«Я полагаю, что мы очень скоро либо заключим сделку, либо будем делать то, что должны», — сказал Трамп.

Тремя днями ранее власти Кубы начали переговоры с американским правительством, чтобы решить проблему острого энергетического кризиса. Как сообщил президент республики Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения, в диалоге страны пытаются урегулировать двусторонние разногласия. Он также подчеркнул, что Гавана готова обсуждать проблемы, но только при условии взаимного уважения к суверенитету и политическим системам обоих государств.

Ситуация на Кубе обострилась после прекращения поставок сырья из Венесуэлы и введения жестких санкций со стороны Соединенных Штатов. Топливо не поступало в страну в течение трех месяцев, что привело к отключениям электроэнергии по всему острову.

