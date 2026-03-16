Обошел Леонардо Ди Каприо и забрал «Оскар»: кто такой Майкл Б. Джордан

Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан

Американский актер Майкл Б. Джордан впервые в карьере удостоился премии «Оскар» и сразу забрал статуэтку в главной номинации — «Лучший актер».

На 98-й церемонии вручения наград, прошедшей в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе, Джордан обошел главного фаворита сезона Тимоти Шаламе и даже Леонардо Ди Каприо.

Триумф на «Оскаре-2026»

Джордан получил заветную статуэтку за роль близнецов Смоука и Стэка в фильме «Грешники» режиссера Райана Куглера. Критики описывают фильм, как масштабную вампирскую драму-аллегорию о расовых проблемах в США.

Фильм собрал 16 номинаций, установив рекорд «Оскара». При этом, Джордан стал шестым темнокожим актером, победившим в этой категории после Сидни Пуатье, Дензела Вашингтона, Джейми Фокса, Фореста Уитакера и Уилла Смита.

Выбор киноакадемиков не был однозначным. Тимоти Шаламе, сыгравший в картине «Марти Великолепный», считался фаворитом после побед на «Золотом глобусе» и Critics’ Choice Awards.

Когда ведущий Эдриен Броуди объявил имя победителя, Шаламе выглядел заметно расстроенным, но вежливо аплодировал конкуренту.

Ранние годы и путь к славе

Майкл Бакари Джордан родился 9 февраля 1987 года в калифорнийском городе Санта-Ана. Его имя — не случайность. Родители назвали сына в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Второе имя Бакари на суахили означает «благая весть».

Отец Майкла — ресторатор, мать — художник и школьный консультант. В семье также росли его старшая сестра Джамила и младший брат Халид.

Детство будущего актера прошло в Нью-Джерси, куда семья переехала, когда Майклу было два года. Там он поступил в Школу искусств Newark Arts High School, намереваясь работать в модельном бизнесе. Но судьба распорядилась иначе.

Карьера: от «Прослушки» до режиссерского кресла

Джордан начал сниматься еще в 1999 году, появившись в эпизодах сериалов «Клан Сопрано» и «Косби», а затем в фильме «Хардбол» с Киану Ривзом.

Настоящее признание пришло после роли Уоллеса в культовом первом сезоне «Прослушки» (2002) и трехлетнего участия в мыльной опере «Все мои дети».

В 2013 году Джордан получил восторженные отзывы критиков за главную роль в драме «Станция «Фрутвейл» режиссера Райана Куглера, основанной на реальных событиях.

Кинокритик Тодд Маккарти назвал его «молодым Дензелом Вашингтоном», а журнал Time включил актера в топ-30 людей до 30 лет, которые меняют мир.

Сотрудничество с Куглером продолжилось в блокбастере Marvel «Черная пантера» (2018), где Джордан блестяще сыграл харизматичного злодея Эрика Киллмонгера.

Параллельно актер прославился ролью Адониса Крида в франшизе «Крид» — спин-оффе легендарного «Рокки».

В 2022 году он дебютировал в качестве режиссера на съемках «Крида 3».

Помимо перечисленного, в фильмографии Джордана такие проекты, как «Хроника» (2012), «Фантастическая четверка» (2015), «Просто помиловать» (2020) и «Без жалости» (2020).

Что дальше

После триумфа на «Оскаре» Джордан завершит съемки в ремейке «Дела Томаса Крауна», также выступая продюсером. Сейчас он остается одной из самых востребованных фигур Голливуда.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.