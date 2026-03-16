Попавшие под винт речного трамвая в Москве плыли на байдарке в запрещенной зоне

Два человека, которые утром 16 марта попали под винт речного электросудна на Москве-реке, находились на байдарке в судоходной зоне, нарушая правила передвижения. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Инцидент произошел у плавучего причала «Парк Фили» на западе столицы. По предварительным данным, электросудно «Шмелевка» сдавало назад, когда под его винты угодила байдарка с двумя людьми. Одному из пострадавших удалось выбраться на берег, второй утонул.

«Нарушая правила передвижения, находились пассажиры байдарки, спровоцировав столкновение», — рассказал собеседник ТАСС.

В организации подчеркнули, что на электросудне в момент ЧП пассажиров не было. Движение в районе причала временно остановили по техническим причинам, электросуда следуют до причала «Сердце столицы».

«Обращаем внимание, передвигаться на плавучих средствах в судоходной части акватории причала „Парк Фили“ строго запрещено», — напомнили в ГКУ «Организатор перевозок».

Московская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при столкновении трамваев в Москве пострадали 25 человек.

