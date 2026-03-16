Лавров: Россия поддерживает усиление роли Африки в делах ООН

|
Светлана Стофорандова Журналист

Политик предложил провести реформу в структуре, уделив главное внимание «мировому большинству».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия активно поддерживает стремление африканских государств играть более весомую роль в международных делах. Об этом заявил министр иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Кении Мусалией Мудавади.

«Мы подтвердили нашу поддержку повышению роли Африки в международных делах, в том числе и в Организации Объединенных Наций (ООН) и в ее Совете Безопасности», — подчеркнул политик.

Российская сторона выступает за реформирование структуры ООН. По словам министра, при обновлении организации главное внимание должно быть уделено «мировому большинству».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Россия оказала помощь в подавлении мятежа в стране, который произошел в 2020 году. По его словам, российские инструкторы поддержали местные силы безопасности, что позволило успешно справиться с угрозой и укрепить безопасность в ЦАР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
17:29
Суд отказал в иске охраннику, пострадавшему в конфликте с Киркоровым
17:28
Казахстан голосует по новой Конституции: явка на референдуме превысила 73%
17:25
Шутка с ИИ: родители школьника заплатят 20 тысяч за дипфейк учительницы
17:04
Коварная мягкость: почему сон на диване крадет силы организма
17:02
«Не нашли тех, кто был против»: что писали западные СМИ о референдуме в Крыму

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео