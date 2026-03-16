Лавров: Россия поддерживает усиление роли Африки в делах ООН

Лавров выступил за повышение роли Африки в международных делах

Россия активно поддерживает стремление африканских государств играть более весомую роль в международных делах. Об этом заявил министр иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Кении Мусалией Мудавади.

«Мы подтвердили нашу поддержку повышению роли Африки в международных делах, в том числе и в Организации Объединенных Наций (ООН) и в ее Совете Безопасности», — подчеркнул политик.

Российская сторона выступает за реформирование структуры ООН. По словам министра, при обновлении организации главное внимание должно быть уделено «мировому большинству».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Россия оказала помощь в подавлении мятежа в стране, который произошел в 2020 году. По его словам, российские инструкторы поддержали местные силы безопасности, что позволило успешно справиться с угрозой и укрепить безопасность в ЦАР.

