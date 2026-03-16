Громкий храп разрушает семьи: 47% разведенных пар назвали причину расставания

Daily Mail: 47% разведенных пар назвали громкий храп причиной расставания

Почти половина официально расторгнутых браков в Великобритании оказалась косвенно или напрямую связана с невыносимым храпом одного из партнеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

К такому выводу пришли эксперты после проведения масштабного опроса двух тысяч недавно разведенных граждан. Согласно полученным данным, 47% респондентов открыто признали, что именно ночные звуки партнера и вызванный ими дискомфорт стали серьезной причиной для окончательного разрыва отношений.

Ситуацию существенно обостряют и медицинские патологии, в частности апноэ, при котором у человека случаются кратковременные остановки дыхания во сне, что пугает и беспокоит вторую половину.

Проведенное исследование выявило печальную закономерность: три четверти пар, столкнувшихся с этой проблемой, в попытке выспаться со временем принимали решение спать в разных комнатах.

Как утверждает источник, 85% из числа тех, кто практиковал раздельный сон, заявили о прямой связи этого факта с последующим разводом. Более того, для каждого второго участника опроса отсутствие храпа теперь является «критическим фактором» при выборе нового спутника жизни.

Врач Соня Самока отметила, что данная проблема систематически недооценивается обществом, хотя она способна разрушить даже самый крепкий союз. По ее мнению, сон в разных спальнях лишает супругов эмоциональной близости и спонтанного общения перед отдыхом, что ведет к постепенному отдалению.

Многие специалисты подчеркивают, что храп и различные формы апноэ сегодня успешно поддаются лечению. Тем не менее большинство пар обращаются за квалифицированной медицинской помощью слишком поздно. Зачастую это происходит уже в тот момент, когда накопленное раздражение и хроническая усталость делают сохранение семьи невозможным.

