Шутка с ИИ: родители школьника заплатят 20 тысяч за дипфейк учительницы

Светлана Стофорандова Журналист

Взрослые уверены, что сын не хотел никого обидеть, а просто пробовал трендовый эффект.

В Ярославле родителей семиклассника обязали выплатить компенсацию учительнице математики. Как объяснили в пресс-службе областного суда, причиной стал видеоролик, который школьник создал с помощью искусственного интеллекта.

В феврале прошлого года ученик без разрешения снял педагога на видео прямо во время урока. Затем с помощью нейросети он наложил эффект, из-за которого учительница в кадре трансформировалась в полуобнаженного мужчину. Готовый ролик мальчик выложил в общий чат класса.

После публикации видео учительница призналась, что ей было тяжело идти на работу из-за косых взглядов детей, а ее авторитет как педагога был подорван. Женщина обратилась в суд, требуя наказать родителей за поступок школьника. Однако обвиняемая сторона утверждала, что сын не хотел никого обидеть, а просто использовал трендовый эффект. Также они заявили, что у учителя якобы есть личная неприязнь к их ребенку.

«Суд пришел к выводу, что истцу по вине семиклассника причинены нравственные страдания, и взыскал с каждого из родителей компенсацию морального вреда в размере по 10 тысяч рублей», — говорится в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейросети используют даже мошенники на маркетплейсах. В интернете начали продавать гибридные сорта семян, которых не существует на самом деле. Например, можно найти черную клубнику или яблоки в голубую полоску.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
17:29
Суд отказал в иске охраннику, пострадавшему в конфликте с Киркоровым
17:28
Казахстан голосует по новой Конституции: явка на референдуме превысила 73%
17:25
Шутка с ИИ: родители школьника заплатят 20 тысяч за дипфейк учительницы
17:04
Коварная мягкость: почему сон на диване крадет силы организма
17:02
«Не нашли тех, кто был против»: что писали западные СМИ о референдуме в Крыму

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео