Раненному в Подмосковье школьнику была проведена экстренная операция

Пострадавший при нападении по дороге в школу в Подмосковье ребенок был госпитализирован и ему провели экстренную операцию. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

В региональной прокуратуре также добавили, что угрозы его жизни сейчас нет.

Ранее стало известно, что семиклассник ударил одноклассника ножом из-за ссоры по дороге в школу.

Щелковская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.