«Третий по счету»: названа причина смерти Владимира Кузьмина

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 202 0

Создатель синтезатора «Поливокс» умер 12 июня.

Умер создатель поливокса Владимир Кузьмин — причина смерти

Фото: YouTube/vladimir kuzmin

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Инженер Владимир Кузьмин умер в результате инсульта

Советский инженер и конструктор Владимир Кузьмин ушел из жизни в результате инсульта. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЕМИ) Антон Бойков.

«Владимир Михайлович скончался от третьего по счету инсульта», — сказал он.

Другие подробности смерти Бойков не раскрыл. 

Создатель легендарного синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер 12 июня на 72-м году жизни. Он родился 13 октября 1953 года во Владивостоке, однако свою профессиональную карьеру он начал строить в Свердловске (ныне — Екатеринбург).

Именно благодаря «Поливоксу» инженер обрел широкую известность не только внутри страны, но и за ее пределами. С 1992 года он руководил Уральским центром музыкальной технологии и занимался преподавательской деятельностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 79 лет скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев. Он с 1995 по 1998 год командовал антитеррористическим подразделением «Альфа».

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