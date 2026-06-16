Под воздействием третьих лиц: в Туле задержали 20-летнего парня за поджог отделений банков

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 12 0

Против задержанного возбудили уголовное дело.

Кто поджег два офиса банка в Туле — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Туле молодой человек поджег два банковских офиса

В Туле поймали 20-летнего парня, которого подозревают в поджоге двух банковских отделений в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тульской области.

В ведомстве отметили, что пожары вспыхнули вечером 14 июня в зданиях на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Жертв и пострадавших в результате возгораний нет. Прибывшие к месту происшествия спасатели быстро потушили огонь.

«Молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний туляк», — говорится в сообщении.

В управлении также подчеркнули, что преступник устроил пожар в помещениях «под воздействием третьих лиц». Сейчас парень находится в районном отделении полиции. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал об убийстве несовершеннолетнего в башкирском селе Кандры. Его совершил 21-летний местный житель, который хотел забрать у мальчика пакет с едой.

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