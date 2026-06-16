В Германии заявили о готовности атаковать Россию — назван список целей

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Берлин уже открыто угрожает Москве.

Фото, видео: Reuters/Jonas Walzberg; 5-tv.ru

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Генерал Нойманн заявил о готовности Германии атаковать Россию

Северо-Атлантический Альянс перестал стесняться открытых угроз в адрес России. Впервые со Второй мировой это максимально открыто сделала Германия.

Командующий Люфтваффе, генерал-лейтенант Хольгер Нойманн, по прозвищу «Ястреб», дал большое интервью британской Telegraph, в котором перечислил приоритетные цели на территории восточного соседа.

Для начала это Кольский полуостров, там база наших подводных лодок. Далее — Санкт-Петербург со штабом Балтфлота. Третий — Калининград, российский эксклав, который мешает НАТО сделать Балтику «своим внутренним морем». И наконец, Севастополь, колыбель Черноморского флота России.

Немецкий генерал уверяет, что его подразделения готовы вступить в бой уже сегодня.

«Если кто-то позвонит мне сейчас и скажет, что пора начинать уже сейчас, мы готовы. Мы применим все, что у нас есть в Германии, в ВВС, но также и в НАТО», — цитируют Нойманна журналисты Telegraph.

Кроме того, уже сегодня силы альянса под командованием Франции начнут учения «Отважный вепрь» вблизи Сувалкского коридора, рядом с нашей Калининградской областью и Белоруссией.

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