Главные секреты: как сварить идеальное варенье-пятиминутку из клубники

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Приготовить летнее лакомство можно достаточно быстро, главное — дать ему настояться.

Как сварить клубничное варенье за пять минут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Варенье-пятиминутку нельзя активно мешать, иначе оно превратится в кашу

С наступлением июня на российских кухнях традиционно начинается горячая пора приготовления клубничных заготовок. О главных секретах идеального варенья-пятиминутки, которое сохранит форму ягод и насыщенный аромат, рассказало издание URA.RU.

Правильная подготовка

Первое правило идеального варенья-пятиминутки — мыть клубнику нужно строго перед самой варкой и обязательно с зелеными хвостиками. Если оборвать плодоножки заранее, ягода моментально впитает воду, станет водянистой, а сироп получится слишком жидким. После мытья плоды нужно обязательно просушить на бумажном полотенце.

Тонкости варки

Для варки рекомендуется выбирать спелые ягоды средней величины и широкую посуду, чтобы лишняя влага испарялась быстрее. При этом сам процесс термической обработки не должен превышать пяти минут.

Чтобы сохранить форму плодов и не превратить варенье в кашу, массу нельзя активно мешать ложкой — достаточно аккуратно проводить силиконовой лопаткой вдоль стенок емкости. Сохранить красивый насыщенный цвет поможет щепотка лимонной кислоты или пара капель лимонного сока.

Перед тем как разлить готовое варенье по банкам, ему нужно дать постоять около 15 минут. Это необходимо для того, чтобы ягоды равномерно пропитались сиропом и в дальнейшем не всплывали к самой крышке.

Секретные ингредиенты

Чтобы удивить близких необычным вкусом, кулинары советуют добавить при варке палочку корицы или пару горошин душистого перца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что готовую окрошку в холодильнике можно хранить не более шести часов после заправки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:57
Под воздействием третьих лиц: в Туле задержали 20-летнего парня за поджог отделений банков
1:49
В Германии заявили о готовности атаковать Россию — назван список целей
1:30
«В руки лучше не брать — может укусить»: Астрахань атаковали кузнечики
1:11
Прихожан не пустили на службу в храм в Кременчуге
0:52
«Третий по счету»: названа причина смерти Владимира Кузьмина
0:33
Главные секреты: как сварить идеальное варенье-пятиминутку из клубники

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мира еще нет, а низкие запасы нефти уже есть
Семейную ипотеку с 1 июля могут разделить на три категории
Дневники, соцсети, селфи: как преступники выдают сами себя
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео