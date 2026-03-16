Целился в шею: уголовное дело о покушении возбуждено после нападения школьника в Подмосковье

Уголовное дело о покушении возбуждено после нападения школьника в Подмосковье

В Подмосковье школьник, ударивший сверстника ножом, попал ему в шею. Как сообщили в Следственном комитете, уже возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Инцидент произошел утром по пути в школу. По информации источника 5-tv.ru, 13-летний пострадавший всегда характеризовался положительно, учится в школе с первого класса и никогда не состоял на профилактических учетах. Сейчас раненый подросток находится в больнице, где ему экстренно провели операцию.

Нападавший также не состоит на учетах в полиции или диспансерах, однако в школе он посещал психолога.

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. Специалисты выясняют, что именно стало мотивом для нападения и как у школьника оказался нож.

