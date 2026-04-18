Это не курьерская служба: как мошенники обманывают россиян под предлогом письма из МФЦ

Евгения Алешина
Схема осуществляется в несколько этапов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Аферисты выманивают у россиян деньги под предлогом доставки бумажного письма из МФЦ. Детали этой схемы раскрыл специалист по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков в беседе с РИА Новости.

«Злоумышленники постоянно разрабатывают и пробуют новые схемы и сценарии, играя на потребностях, любопытстве или страхах», — отметил Дудков.

Новая схема осуществляется в несколько этапов. Сначала мошенники от лица курьерской службы просят подтвердить данные. Затем они просят собеседника назвать код и смс, который на самом деле оказывается рандомным набором цифр.

Следующий этап — аферисты стараются убедить человека, что он якобы назвал код подтверждения от госсервиса неизвестным: жертва получает липовое письмо о взломе личного кабинета госсервиса, после чего от лица сотрудников государственных структур начинают запугивать привлечением к уголовной ответственности.

Чтобы избежать ответственности, они начинают требовать у жертв перевести деньги на якобы «безопасный счет» или же передать курьеру. Чтобы не попасться на удочку эксперт советует никогда никому не сообщать никаких кодов подтверждения ни в переписке, ни по телефону.

Также не стоит делать что-то в спешке, лучше сделать паузу, подумать и посоветоваться со знакомыми или близкими на эту тему. Кроме того, если собеседник предлагает совершить какие-либо неизвестные денежные операции, рекомендуется тут же прекратить разговор.

