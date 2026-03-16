Много общались: Лепс воссоединился с бывшей на юбилее мамы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 1 393 0

Певец закатил шумную вечеринку в Сочи, где принимал самых разных гостей.

Лепс воссоединился с бывшей женой на юбилее матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Григорий Лепс встретился с бывшей женой на 90-летии матери

Григорий Лепс организовал банкет в Сочи в честь юбилея своей мамы — Натэлле Семеновне исполнилось 90 лет. Об этом рассказывает 7Дней.ру.

На вечеринке 63-летний артист встречал гостей вместе со своей бывшей женой Анной Шаплыковой. Экс-супруги сидели рядом за праздничным столом и много общались. Лепс собрал на торжестве всю большую семью, поздравить именинницу приехала старшая дочь Инга с мужем Константином, а также дети Лепса от Шаплыковой — дочери Ева и Николь и сын Иван.

В адрес Натэллы Семеновны прозвучало много теплых слов. Кульминацией вечера стал именинный торт, выполненный в виде книги с пожеланиями от близких и украшенный цветами, юбилярша задула свечи под аплодисменты родных.

Напомним, Лепс развелся с Шаплыковой в 2021 году.

Артист публично признал вину в крахе семейного счастья, случившегося из-за его измен.

Летом 2024 года он объявил о романе со студенткой Авророй Кибой, которой на тот момент только исполнилось 18 лет. Однако в декабре 2025 года их помолвка была расторгнута.

Сейчас Киба принимает ухаживания сразу двух перспективных юношей — сына певицы Ирины Дубцовой и долларового миллионера Рустама Гаджиева.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:08
Кто такой «скуф» и откуда он взялся? История главного мема о мужском старении
19:04
Придет повестка? За что Орбану грозят Европейским судом
18:55
«Бог накажет»: домработницы несколько раз обворовывали Ирину Дубцову
18:47
От Китая до Египта: удмуртские аграрии за год увеличили экспорт в полтора раза
18:40
«Не выплыл»: детали ЧП с мужчинами, попавшими под речной трамвайчик на Москве-реке
18:38
«Сквозь зубы разговариваем»: Ида Галич рассказала о ссоре с Ильей Авербухом

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео