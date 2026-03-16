Затмили всех: лучшие наряды звезд на церемонии «Оскар-2026»

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». На красной дорожке перед началом награждения появились номинанты, участники индустрии и приглашенные гости, а модные образы участников вечера подробно разобрали международные СМИ и профильные издания. В 2026 году среди тенденций, отмеченных наблюдателями, оказались гламурные силуэты, блеск тканей, декоративные рюши и цветочные мотивы.

Деми Мур

Фото: reuters/DANIEL COLE

Одним из самых обсуждаемых появлений стала 63-летняя актриса Деми Мур. Она посетила церемонию в статусе приглашенной гостьи и вышла на дорожку в индивидуально созданном платье модного дома Gucci. Наряд отличался выразительным градиентом — от глубокого черного оттенка к насыщенному зеленому, а также силуэтом «русалка», подчеркивающим фигуру. Особое внимание привлекли декоративные перья, использованные в отделке.

Эль Фаннинг

Фото; reuters/Caroline Brehman

В числе наиболее заметных гостей оказалась и актриса Эль Фаннинг, которая в этом году получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Сентиментальная ценность». На церемонии она появилась в платье Givenchy, выполненном в романтическом стиле.

По информации издания Variety, при создании образа актриса опиралась на личные воспоминания. Фаннинг рассказала, что вдохновением для наряда стала глициния — цветок, который рос у ее дома в детстве. По словам актрисы, весной дерево покрывалось цветами, а опадающие лепестки образовывали на земле сиреневое облако. Этот образ дизайнеры интерпретировали в нежных оттенках и воздушных деталях платья.

На красной дорожке Фаннинг выглядела в стилистике сказочной принцессы — легкая ткань, мягкие линии и аккуратная декоративная отделка усиливали впечатление.

Энн Хэтэуэй

Фото: reuters/DANIEL COLE

Актриса Энн Хэтэуэй в этот раз появилась на церемонии не только как гостья, но и в роли ведущей одного из сегментов мероприятия. Для выхода она выбрала платье Valentino Haute Couture.

Наряд представлял собой модель без бретелей с богатой цветочной вышивкой и длинным шлейфом силуэта «русалка». Образ дополняли черные перчатки, а также украшения ювелирного дома Bulgari — серьги и массивное колье с бриллиантами.

Роуз Бирн

Фото: Reuters / DANIEL COLE

Среди номинантов церемонии внимание зрителей привлекла и актриса Роуз Бирн. Она была представлена в категории «лучшая женская роль» за работу в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла». На красной дорожке Бирн появилась в индивидуально сшитом платье Dior, созданном дизайнером Джонатаном Андерсоном.

Наряд представлял собой черное креповое платье без бретелей, украшенное цветочной вышивкой. Силуэт также был выполнен в стиле «русалка», который в этом году оказался одним из наиболее популярных среди участниц церемонии. Образ завершало крупное колье с коньячным бриллиантом, ставшее заметным акцентом на фоне лаконичного платья.

Миа Гот

Фото: Reuters / Caroline Brehman

Актриса Миа Гот появилась перед фотографами в белом платье Dior, выполненном в романтической стилистике. Наряд отличался обилием декоративных элементов — мягкими рюшами и кружевными вставками. Легкая ткань и многослойная фактура создавали воздушный силуэт, который заметно выделялся на фоне более строгих и минималистичных образов других гостей церемонии.

Барби Феррейра

Фото: Reuters / Caroline Brehman

В этот же вечер внимание публики привлекла и актриса Барби Феррейра, известная по сериалу «Эйфория». Она выбрала яркое платье насыщенного синего цвета, созданное дизайнером Заком Позеном. Наряд включал корсетный верх и объемную юбку, формирующую выразительный силуэт.

Кирстен Данст

Фото: Reuters / DANIEL COLE

Актриса Кирстен Данст, также присутствовавшая на мероприятии, сделала ставку на строгие линии и сдержанную элегантность. Для выхода на красную дорожку она выбрала кастомное платье бренда Celine. Наряд отличался лаконичным кроем и минимальным количеством декоративных элементов.

Чейз Инфинити

Фото: Reuters / DANIEL COLE

Одним из дебютных выходов на церемонии стал появившаяся на красной дорожке актриса Чейз Инфинити, сыгравшая в фильме «Битва за битвой». По данным Variety, для своего первого участия в премии «Оскар» она выбрала лавандовое платье Louis Vuitton.

Наряд отличался многослойными оборками и сложной конструкцией. Как сообщают СМИ, на создание платья у дизайнеров модного дома ушло более 750 часов. Мягкий лавандовый оттенок сочетался с легкой текстурой ткани, формируя объемный силуэт. Образ дополняло колье-чокер De Beers London Summer, выполненное из 18-каратного золота и украшенное бриллиантом огранки «подушка».

Джесси Бакли

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Актриса Джесси Бакли, ранее получившая премию «Оскар», в этот раз привлекла внимание необычным сочетанием оттенков. По данным СМИ, на протяжении наградного сезона она чередовала наряды Dior и Chanel, и перед церемонией обсуждение модных экспертов сосредоточилось на том, какой бренд она выберет для финального выхода.

На красной дорожке Бакли появилась в кастомном платье Chanel. Наряд отличался контрастным разделением: верх представлял собой открытый корсаж без бретелей из плотного шелка яркого красного цвета, тогда как нижняя часть состояла из легкой прозрачной юбки мягкого розового оттенка. Ткань свободно струилась по полу, создавая эффект плавного перехода между насыщенным и пастельным цветом.

По словам стилистов, при подготовке образа актриса вдохновлялась выходом Грейс Келли в 1956 году, когда кинозвезда сочетала красные и розовые оттенки в одном наряде.

Теяна Тейлор

Фото: Reuters / DANIEL COLE

Актриса и певица Теяна Тейлор, сыгравшая в фильме «Битва за битвой», который в этот вечер получил награды, вышла на красную дорожку в черном платье Chanel. Наряд отличался строгим силуэтом и минималистичным кроем.

Декоративные элементы были сосредоточены в деталях: белые вкрапления страз и аккуратная светлая прострочка создавали контраст на темной ткани и разбавляли монохромность образа.

Николь Кидман

Фото: Reuters / Caroline Brehman

Актриса Николь Кидман присутствовала на церемонии в качестве приглашенной гостьи и участвовала в вручении одной из главных наград вечера. На сцене она объявила победителя в категории «Лучший фильм года», которым стал режиссер Пол Томас Андерсон с картиной «Битва за битвой».

Перед началом церемонии Кидман прошла по красной дорожке в пудрово-розовом платье Chanel без бретелей. Длинная юбка была украшена пайетками и перьями, создающими легкое мерцание при движении. Образ дополняли ювелирные украшения — серьги, кольца и часы с бриллиантами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Майкл Б. Джордан был признан лучшим актером 2026 года по версии Американской академии кинематографических искусств и наук. Прорывной для него стала роль в фильме «Грешники» режиссера Райана Куглера. Эта награда стала первой в карьере 39-летнего актера.

