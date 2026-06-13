В мини-платье, на каблуках и с шевелюрой: больная раком Лерчек вышла в свет

Онкобольная Лерчек появилась на выставке современного искусства в Москве

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла в свет в мини-платье и с копной волос.

Девушка борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами. После курса химиотерапии многодетная мама лишилась волос. Несмотря на сильные боли, она старается вести активный образ жизни.

На этот раз избранница аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини появилась в Гостином дворе на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность».

Больная звезда соцсетей предстала перед публикой в стильном образе: красное мини-платье в горошек, подчеркивающее стройную фигуру, и босоножки на каблуках такого же цвета.

Особое внимание привлекла густая темная шевелюра, которая, как выяснилось, была обычным париком с челкой, чтобы скрыть последствия болезни.

Во время мероприятия Лерчек была окружена гостями экспозиции. Она мило беседовала и улыбалась. Однако общаться со СМИ не стала, заверила, что чувствует себя хорошо, а цель визита — поддержка друга Гоши Камаева.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, блогер вернулась к танцам, несмотря на тяжелый диагноз. Однако первая тренировка после долгого перерыва ей далась непросто.

На днях жених Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, опубликовал в своем блоге видео, где танцует с ней танго. Он назвал ее бойцом и заверил, что будет рядом на пути к выздоровлению.

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