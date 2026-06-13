В мини-платье, на каблуках и с шевелюрой: больная раком Лерчек вышла в свет
Блогер улыбалась и мило общалась с гостями выставки.
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
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Онкобольная Лерчек появилась на выставке современного искусства в Москве
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла в свет в мини-платье и с копной волос.
Девушка борется с раком желудка четвертой стадии с метастазами. После курса химиотерапии многодетная мама лишилась волос. Несмотря на сильные боли, она старается вести активный образ жизни.
На этот раз избранница аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини появилась в Гостином дворе на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность».
Больная звезда соцсетей предстала перед публикой в стильном образе: красное мини-платье в горошек, подчеркивающее стройную фигуру, и босоножки на каблуках такого же цвета.
Особое внимание привлекла густая темная шевелюра, которая, как выяснилось, была обычным париком с челкой, чтобы скрыть последствия болезни.
Во время мероприятия Лерчек была окружена гостями экспозиции. Она мило беседовала и улыбалась. Однако общаться со СМИ не стала, заверила, что чувствует себя хорошо, а цель визита — поддержка друга Гоши Камаева.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, блогер вернулась к танцам, несмотря на тяжелый диагноз. Однако первая тренировка после долгого перерыва ей далась непросто.
На днях жених Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, опубликовал в своем блоге видео, где танцует с ней танго. Он назвал ее бойцом и заверил, что будет рядом на пути к выздоровлению.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
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