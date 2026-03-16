Автомобиль посла Алжира попал в ДТП в центре Москвы

Светлана Стофорандова
Машина дипломата врезалась в фонарный столб.

На Большой Бронной улице автомобиль посольства Алжира врезался в фонарный столб. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В момент аварии в салоне находился чрезвычайный и полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики в России Туфик Джуама.

Как корреспонденту 5-tv.ru сообщила очевидец Наталья, водитель потерял сознание, а пассажир смог самостоятельно выйти из машины.

«Он вышел из машины, ему дали воды, далее приехали все службы», — сказала она.

В результате ДТП дипломат получил травму носа, а автомобиль серьезно поврежден. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали 17 человек, включая троих детей. ДТП произошло на улице Водников, когда один из трамваев сошел с рельсов. Движение было временно перекрыто. Трамваи шли с задержкой в расписании.

Последние новости

20:31
Герасимов: более половины Красного Лимана перешло под контроль войск России
20:25
Автомобиль посла Алжира попал в ДТП в центре Москвы
20:15
Аэропорт закрыли, отпуск сгорел: как выбить у авиакомпании максимум денег
20:09
Задержали на глазах у семьи: нейросеть отправила за решетку невиновную женщину
20:00
Лодки с протестующими перевернулись у берегов Окинавы
19:54
Проиграл в онлайн-казино: мужчина украл у отца восемь миллионов рублей

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео