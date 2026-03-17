Брошенная мамой обезьянка Панч обзавелась подружкой

Малыш, покоривший сердца миллионов людей, освоился в стае сородичей.

Что случилось с обезьянкой Панч

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

В зоопарке японского города Итикава у популярной в интернете обезьянки-сироты по имени Панч появилась подружка. Пользователи социальных сетей распространили кадры, на которых две маленькие макаки играют вместе.

Самка по расцветке отдаленно напоминает плюшевую игрушку, которая заменяла малышу бросившую его маму. Теперь обезьянки постоянно проводят время друг с другом: обнимаются, играют и даже целуются.

Обретение славы

Малыш Панч появился на свет в июле 2025 года. Мать отказалась от него сразу после рождения, и работникам заведения пришлось выкармливать его из бутылочки, стараясь компенсировать отсутствие родительского тепла.

Макака стала звездой после того, как по всему миру разлетелась фотография, где она прижимается к плюшевой игрушке, которую ему дали сотрудники зоопарка. История осиротевшей обезьянки растрогала миллионы людей по всему миру, а снимок набрал свыше пяти миллионов просмотров.

При этом стая приняла героя не сразу. Панч не мог ладить с другими сожителями вольера, из-за чего зоопарк призвал общественность поддержать его попытки социализироваться. Постепенно малыш начал налаживать контакты со своими сородичами, а позже появились видео, где он играет с ними. Это вызвало волну позитивных откликов.

81.05
0.82 92.66
0.68
