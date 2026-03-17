Кредиты под 30% и переплата до 40%: ставки не снижаются даже после уменьшения ключевой

Эфирная новость 30 0

Средний срок займов сейчас составляет 27 месяцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реальные ставки по кредитам достигли 31%

Реальные ставки по кредитам превышают 30 процентов. И это после снижения ключевой.

Как выяснили «Известия», средний срок займов сейчас составляет 27 месяцев. При текущей высокой ставке, переплата достигает 40 процентов от первоначальной суммы.

Как отмечают эксперты, высокие ставки по кредитам во многом связаны с высокими рисками. В частности, в прошлом году значительно участились случаи просрочек по платежам. При этом доходность депозитов снижается значительно быстрее.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делить при разводе можно только тот кредит, который потрачен на нужды семьи и крупные покупки. Существует популярный миф о том, что долги, как и имущество, в браке всегда общие. Но это не совсем так.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
Единственный выживший в ДТП с автобусом на Мойке получит компенсацию
7:04
Белый дом настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля
7:00
«Зайка, вы не косметолог»: в Петербурге разгорается скандал вокруг клиники, навязывающей кредиты
7:00
«Гиацинт-Б» нанес огневое поражение позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:58
«Потому что я из России»: модель Валентина Алексеева рассказала об отмене на «Мисс Вселенной»
6:46
Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Шесть пальцев на руке: Нетаньяху пришлось доказывать свое существование
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео