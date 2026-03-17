«Быстро и без хлопот»: как россиян обманывают с оформлением загранпаспорта

Эфирная новость 41 0

Аферисты исчезают после получения полной предоплаты за услуги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиян начали обманывать со срочным оформлением загранпаспорта

В России мошенники придумали схему обмана, из-за которой люди теряют не только деньги, но и отпуск. Интернет пестрит предложениями быстро и без лишних хлопот оформить загранпаспорт. И такая реклама работает. Мечтающих об отдыхе не смущает даже то, что от них требуют полную предоплату. После получения денег аферисты исчезают. В МВД призывают не верить заманчивым обещаниям посредников и оформлять документы через Госуслуги или МФЦ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телефонные мошенники начали использовать новую тактику «двойной атаки», чтобы заставить россиян потерять бдительность. Перед звонком они засыпают потенциальную жертву десятками сообщений и уведомлений — за пять минут может прийти около сотни.

В состоянии стресса, когда каждые несколько секунд раздаются сигналы, пользователь с большей вероятностью пойдет навстречу злоумышленникам и назовет им код из следующего сообщения. Эксперты советуют в таких ситуациях не поддаваться эмоциям, а просто отключить смартфон на 15–20 минут, чтобы переждать атаку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
