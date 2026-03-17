Вспышка менингита в Великобритании: от клубных вечеринок до смерти троих человек

Mirror: в Великобритании вспышка менингита унесла жизни трех человек

Более 30 тысяч сотрудников экстренных служб в британском графстве Кент находятся в состоянии повышенной готовности из-за вспышки инвазивного менингита. Она уже унесла жизни двоих молодых людей. Об этом сообщило издание Mirror.

Очагом инфекции стал ночной клуб Club Chemistry, где с 5 по 7 марта проходили вечеринки с участием до двух тысяч человек.

Как развивались события

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) получило первые сообщения о случаях заболевания менингококковой инфекцией 13 марта 2026 года.

Болезнь оказалась инвазивной формой — комбинацией менингита и сепсиса, которая развивается стремительно и требует немедленного вмешательства.

Уже на следующий день количество подтвержденных случаев выросло. Однако публичного предупреждения граждан не последовало.

Как выяснилось позже, это вызвало критику в адрес властей. По данным СМИ, чиновников обвинили в том, что они «скрывали важные новости более суток».

UKHSA 15 марта официально объявило о вспышке и начало экстренные мероприятия. К этому моменту было зарегистрировано 13 случаев заболевания, включая два летальных исхода.

Жертвами болезни стали студентка Кентского университета и 18-летняя ученица выпускного класса школы.

Директор учебного заведения назвала погибшую «искренне заботливой и внимательной» девушкой.

В городе Кентербери 16 марта открылись четыре временных пункта выдачи антибиотиков. У зданий университета выстроились длинные очереди студентов в медицинских масках, ожидающих профилактического лечения.

Масштаб и география распространения

По данным на 16 марта, количество заболевших достигло 13 человек, из них 11 находятся в больницах в тяжелом состоянии. Очаг инфекции не ограничился Кентским университетом — случаи зафиксированы в трех учебных заведениях.

Отец одного из учеников школы Саймона Лэнгстона рассказал, что его сын побывал на вечеринке в Уитстабле, где присутствовали около 40 молодых людей. Двое участников той встречи сейчас находятся в больнице, один из них — в коме.

Почему клуб оказался в центре вспышки

Расследование UKHSA установило, что некоторые заболевшие посещали клуб Club Chemistry в Кентербери 5, 6 или 7 марта. Владелица заведения Луиза Джонс-Робертс сообщила, что за эти три дня клуб посетили более двух тысяч человек.

«Мы убиты горем. Ужасно думать, что кто-то проходит через такое», — сказала она, объявив о временном закрытии клуба.

Отмечается, что 95 сотрудников заведения получили антибиотики в качестве меры предосторожности.

Симптомы и опасности

Инвазивный менингококк — это инфекция, которая поражает оболочки головного и спинного мозга, а также может вызывать заражение крови. Болезнь развивается стремительно и без своевременного лечения приводит к летальному исходу.

«Студенты особенно подвержены риску пропустить ранние признаки менингита, потому что их легко спутать с другими заболеваниями, такими как сильная простуда, грипп или даже похмелье», — отметила Триш Маннес, заместитель директора UKHSA по Юго-Восточному региону.

Симптомы менингита и сепсиса включают:

Высокую температуру;

Холодные руки и ноги;

Рвоту;

Спутанность сознания;

Учащенное дыхание;

Боль в мышцах и суставах;

Бледную, пятнистую или синюшную кожу;

Сыпь или пятна;

Головную боль;

Ригидность затылочных мышц;

Светобоязнь;

Сильную сонливость или трудности с пробуждением.

Реакция властей

Кентский университет отменил очные экзамены на неделе, переведя все на онлайн-формат, что затронуло около 1700 студентов. При этом кампус продолжает работу.

UKHSA разослало письма с рекомендациями 30 тысячам студентов и сотрудников. Близким контактам заболевших назначают антибиотики профилактически — ждать появления симптомов нельзя.

Отец погибшей девушки, имя которой не раскрывается, заявил BBC, что семья «опустошена горем и у них нет слов, чтобы выразить свою потерю».

Временные клиники работают в Кентербери, власти призывают всех, кто посещал Club Chemistry, обратиться за профилактическим лечением, даже если симптомы отсутствуют.

