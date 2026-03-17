ФСБ задержала жителя Петербурга, продававшего авиазапчасти за рубеж
Обвиняемый проходит сразу по трем эпизодам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
Финальный эпизод спецоперации ФСБ в Петербурге. Силовики задержали местного жителя, который продавал за рубеж авиадетали — средства защиты от вражеских боеприпасов, пиропатроны и блоки управления противотанковыми ракетами.
Взять участника криминального бизнеса удалось с поличным. Буквально за минуту до задержания он пересчитывал деньги, которые иностранцы передал ему за детали боевых вертолетов и самолетов.
Известно, что обвиняемый проходит сразу по трем эпизодам, и все они связаны с нелегальным экспортом военной техники.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 миллионов рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом проинформировали в Центре общественных связей ФСБ.
По данным следствия, злоумышленники ввели в заблуждение представителей заводов ОПК и похитили средства, которые предназначались для производства востребованных образцов вооружения. В Москве возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Читайте также
64%
