Убивший бизнесвумен в Москве Секач увлекался уличным рэпом и ставками на спорт

Стали известны новые подробности о соучастниках зверского убийства московской предпринимательницы Екатерины Чучупало. Как выяснил 5-tv.ru, 20-летний футболист Даниил Секач и его 22-летняя сообщница Софья Никольская были людьми из совершенно разных миров, которых объединили телефонные мошенники.

Спортсмен Даниил Секач, выступавший за команду «Урал-2», оказался ярым поклонником «уличного рэпа» с криминальной романтикой.

На его страницах в соцсетях нашли десятки подписок на тематические каналы и чаты. Среди любимых исполнителей Секача — OG Buda, 52 NGG, YUNGWAY. Песни OG Buda пропитаны образами бандитской жизни. Приезда этого рэпера в Москву футболист ждал с особым нетерпением.

«Рандомайзер. Люблю, Ценю, Уважаю Wildways (Ко дну)», — написал Даниил Секач в соцсетях, процитировав строчки из трека.

Кроме «пацанской эстетики», футболист уважал и ставки на спорт. Молодой человек страдал лудоманией и состоял в тематических чатах в Telegram.

В противоположность ему его сообщница Софья Никольская — девушка из обеспеченной семьи, полиглот, выросшая в Европе. В резюме она указывала, что жила в Швейцарии, закончила гимназию, а затем переехала в Россию. Два года Софья обучалась ювелирному делу, свободно владеет разговорным английским и немецким языками. Девушка предлагала услуги частного репетитора, готова была подтянуть детей по языкам с выездом к ученикам в районе ВДНХ, Алексеевской и Бабушкинской.

По данным следствия, Софью мошенники завербовали через чат инди-игры «Sky: Дети света», где она последние пару месяцев общалась с украинцами.

Трагедия на Строгинском бульваре произошла 13 марта. Телефонные мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, заставили Секача проникнуть в квартиру, куда его впустила 16-летняя дочь хозяйки.

Когда футболист спиливал болгаркой замок сейфа, вернулась сама предпринимательница Екатерина Чучупало. Получив отказ назвать код от хранилища, Секач жестоко расправился с женщиной, нанеся ей два ножевых ранения. Затем спортсмен целый день просидел в квартире с телом убитой и ее несовершеннолетней дочерью, чтобы дать время курьеру скрыться.

В отношении организаторов преступления, помимо основного, возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Аферистов разыскивают. Сам Секач арестован до 14 мая, ему грозит пожизненное заключение. Его сообщница также находится под следствием.

