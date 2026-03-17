Землетрясение магнитудой 5 произошло под Магаданом

|
Элина Битюцкая
Эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от областного центра, жертв и разрушений нет.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Под Магаданом зафиксировали землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, подземные толчки произошли 16 марта. Эпицентр находился на глубине 10 км, в 12 километрах севернее села Клепка.

«Прошу колымчан сохранять спокойствие и сообщать об авариях в Единую диспетчерскую службу», — попросил Сергей Носов в соцсети.

В зоне землетрясения оказались несколько населенных пунктов, включая поселки Уптар и Сокол. Жители Магадана также ощутили подземные толчки силой до 2-3 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населенных пунктов. Поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов», — сообщил Носов.

Угроза повторных толчков не объявлялась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, толчки были зафиксированы 13 марта. Также около Сочи 3 марта произошло два землетрясения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Ради наследства и любовника: автор детской книги о скорби отравила мужа
16:39
Обломки ракет упали на Храм Гроба Господня в Иерусалиме
16:35
«Уже состоялась»: Зендая прокомментировала новости о тайной свадьбе с Холландом
16:28
Звезду «Спасателей Малибу» задержали за спасение собак с фермы
16:25
Трое человек пропали в Ботлихском районе Дагестана
16:17
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют пересмотра приговора

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео