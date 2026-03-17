Блогер Лерчек полностью погасила задолженность перед ФНС

София Головизнина

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью рассчиталась с задолженностью перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 176 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Арбитражного суда Москвы.

Представитель блогера пояснила, что долг уже погашен в полном объеме, и после проверки со стороны налогового органа можно ожидать прекращения процедуры банкротства. До этого, 16 марта, Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела о незаконном выводе средств за рубеж, а также отменил для Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста.

При этом партнер Чекалиной, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, сообщал, что у блогера диагностировали онкологическое заболевание на поздней стадии, и она проходит курс лечения. Однако в медицинском учреждении уточнили лишь факт госпитализации в отделение лекарственной терапии, не раскрывая точного диагноза.

Чекалина родила четвертого ребенка в феврале. После этого инфлюенсера снова госпитализировали.

Уголовное дело против Чекалиных

Уголовное преследование блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина началось в октябре 2024 года. Их, а также их предполагаемого сообщника Романа Вишняка, заподозрили в выводе более 250 миллионов рублей за границу с использованием поддельных документов.

Сам Артем Чекалин отрицал участие в незаконных финансовых операциях, но признал нарушения налогового законодательства. Романа Вишняка осудили на два с половиной года лишения свободы и оштрафовали. В своих показаниях он утверждал, что Чекалин координировал финансовую часть схемы, тогда как Чекалина, по его словам, занималась рекламной деятельностью.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Ради наследства и любовника: автор детской книги о скорби отравила мужа
16:39
Обломки ракет упали на Храм Гроба Господня в Иерусалиме
16:35
«Уже состоялась»: Зендая прокомментировала новости о тайной свадьбе с Холландом
16:28
Звезду «Спасателей Малибу» задержали за спасение собак с фермы
16:25
Трое человек пропали в Ботлихском районе Дагестана
16:17
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» требуют пересмотра приговора

Сейчас читают

«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
«По сути, уже заблокирован»: Telegram в России снова работает с перебоями
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео