«Иноагент» на пенсии: мошенники надоумили девушку убить пожилую москвичку

Мария Гоманюк
Подозреваемая напала на пожилую женщину с перцовым баллончиком и молотком прямо на пороге квартиры.

В Москве девушка попыталась убить пенсионерку по указанию мошенников

В Москве задержали 20-летнюю местную жительницу, которая пыталась убить пенсионерку, действуя по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что против девушки возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, мошенники убедили молодую женщину, что она является «внештатным сотрудником правоохранительных органов», который занимается выявлением иностранных агентов. Кураторы в марте поручили ей «ликвидировать» пенсионерку, якобы считавшуюся иноагентом.

Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к квартире на улице Академика Анохина. После того как хозяйка дома 1967 года рождения открыла дверь, подозреваемая распылила перцовый баллончик и замахнулась молотком. Однако родственники пенсионерки вовремя вмешались и обезвредили нападавшую.

В ближайшее время фигурантке дела предъявят обвинение. На месте происшествия изъяли орудия преступления. Также были назначены судебные экспертизы, в том числе дактилоскопическая. Следствие изучает мобильные устройства подозреваемой, чтобы выяснить детали ее взаимодействия с мошенниками.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мошенники убили женщину на северо-западе Москвы. До этого они обманули ее дочь, проникнув в квартиру под выдуманным предлогом.

